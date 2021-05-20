Киев, , 15:25 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он до сих не знает, кто убил журналиста Павла Шеремета в 2016 году.

Об этом он сказал на пресс-конференции 20 мая, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Поверьте, если бы я знал, я все сделал — даже то, что вне закона — чтобы этих людей арестовать», — сказал президент Украины, обращаясь к прессе.

Зеленский сказал, что не знает точно, сделали ли это люди, которые сейчас под следствием, или кто-то из них и плюс другие. Вместе с тем он еще раз повторил, что переписывается с одной из подозреваемых, медсестрой Яной Дугарь, добавив, что если бы он верил, что эта девушка имеет отношение к убийству, то не переписывался бы.

Он также напомнил, что не был президентом, когда Шеремета убили и не исключил, что к этому преступлению причастны лица, на тот момент связанные с контрразведкой Службы безопасности Украины.

ИА REGNUM напоминает, что ранее на пресс-конференции Зеленский заявил, что если нынешних подозреваемых по делу Шеремета оправдают, это может стать причиной отставки главы МВДАрсена Авакова. Напомним, что подозреваемые — музыкант Андрей Антоненко, врач Юлия Кузьменко и медсестра Яна Дугарь — были взяты под стражу еще в декабре 2019 года, почти все они сейчас отпущены под круглосуточный домашний арест.