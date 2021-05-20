Москва, , 15:24 — REGNUM Ситуация с коронавирусом в Москве остаётся сложной, однако не является драматичной. Об этом 20 мая сообщил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: создаём «санитарный щит» — все новости»

По словам мэра, в столице присутствует «небольшой рост» новых случаев заражения, однако «никаких серьёзных отклонений или взрывного роста не наблюдается».

Он посоветовал москвичам, планирующим отпуск, привиться от коронавирусной инфекции и не рисковать здоровьем своим и окружающих.

«Это первое, что нужно сделать, готовясь к отпуску», — сказал Собянин.

Как сообщало ИА REGNUM, планов по введению в столице России штрафов для граждан, которые безответственно относятся к своему здоровью, нет, рассказали журналистам в пресс-службе комплекса социального развития Москвы.

Читайте ранее в этом сюжете: У мэрии Москвы нет планов по штрафам для не следящих за здоровьем