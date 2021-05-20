Санкт-Петербург, , 15:33 — REGNUM Совладельца прекратившего свою деятельность ретейлера «Юлмарт» Дмитрия Косыгина, а также бывших топ-менеджеров компании обыскивают сотрудники правоохранительных органов. Как сообщает 20 мая издание «Фонтанка», следственные действия ведутся в рамках банкротства компании.

Обыски с раннего утра 20 мая ведут сотрудники Следственного комитета, оперативники ФСБ и экономической полиции. Помимо квартиры предпринимателя на Шпалерной улице в Петербурге, обыски идут еще по восьми адресам, где проживают топ-менеджеры компании.

«В постановлении об обыске говорится, что в этих локациях могут находиться документы и материалы, которые имеют интерес для следствия», — уточняет издание.

Напомним, в феврале 2020 года Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти признал некогда крупного интернет-ретейлера «Юлмарт» банкротом спустя два года наблюдения. В июне 2018 году «Юлмарт» попал под процедуру наблюдения, также в отношении него было начато конкурсное производство, сроком на полгода. После чего ее прекращение в суде поддержали кредиторы «Юлмарта» — компания «Бигбокс» и Cбербанк, поскольку имеющегося у должника имущество достаточно для покрытия судебных расходов по делу о банкротстве, однако «возможность восстановления платежеспособности должника не установлена». Общая задолженность перед кредиторами, согласно отчету временного управляющего, у «Юлмарта» составляет 6,26 млрд рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: «Юлмарт» окончательно признали банкротом