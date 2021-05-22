Вашингтон, 22 мая, 2021, 08:03 — ИА Регнум. Почти синхронное выступление американских и французских генералов-отставников с письменной критикой своих правительств заставляет задуматься о причинах такого единодушного неприятия и присмотреться повнимательнее к предупреждениям о политических угрозах, которые усмотрели для США и Европы отставные специалисты по планированию стратегических операций. Не является ли само их выступление прелюдией к масштабной спецоперации, разбирался обозреватель Владимир Павленко.

Цитата из к/ф «Доктор Стрейнджлав, или Как я перестал бояться и полюбил бомбу». реж Стэнли Кубрик. 1964. США Решительный генерал

Если у французских высоких чинов на пенсии речь идет больше о необходимости укрепления существующего порядка и поддержании в армии бодрой готовности этому процессу содействовать, то обращение американских генералов в отставке написано по принципу «от противного». Причем самым «противным» в данном случае оказывается нынешний главнокомандующий вооруженными силами США, по совместительству их президент Джо Байден.

Именно его и его однопартийцев бывшие, но до сих пор бравые американские вояки воспринимают как распространителя разрушительного духа «марксизма и социализма». Чудеса, да и только. Зачем и кому могло понадобится выставлять американских, пусть и бывших, военных в таком дурацком свете?

Читайте статью Владимира Павленко «Какое отношение к России имеют демарши генералов-отставников на Западе?».