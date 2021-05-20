Стокгольм, , 15:31 — REGNUM Правительство Швеции не удовлетворено результатами журналистского расследования телеканала SVT о том, каким образом государственные пенсионные фонды инвестируют вверенные им средства. Теперь власти хотят ужесточить закон, чтобы у государственного «Седьмого фонда-AP» были более строгие требования по адаптации к климатическим изменениям и устойчивому развитию. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

«У нас наблюдается острый климатический кризис, и то, как мы инвестируем наши деньги, имеет решающее значение для общества», — заявила 20 мая в интервью телеканалу министр финансовых рынков Аса Линдхаген.

Отмечается, что в 2019 году законы были ужесточены для деятельности «Первого», «Второго», «Третьего» и «Четвертого» пенсионных фондов. С тех пор данные фонды значительно сократили свои инвестиции в энергокомпании. Отмечается, что «Первый фонд-AP» и «Второй фонд-AP» почти полностью продали доли в компаниях, занимающихся добычей угля, газа и нефти.

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