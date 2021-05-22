Москва, 22 мая, 2021, 05:13 — ИА Регнум. К 200-летию со дня рождения одного из величайших русских и мировых писателей в центральном здании Государственного музея истории литературы имени В.И. Даля в Москве открылась выставка «Фёдор Достоевский. Сильные впечатления». О выставке рассказала фотокорреспондент ИА REGNUMНаталья Стрельцова.

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Экспозиция занимает два этажа, в ней 15 тематических модулей. Выставка раскрывает Достоевского с разных сторон — как писателя, как верующего, как жителя двух столиц, как читателя, как журналиста.

Выставка продлится до 8 сентября.

Подробности — в репортаже Натальи Стрельцовой«Фёдор Достоевский — откуда брались сильные впечатления?».