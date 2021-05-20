Москва, , 15:26 — REGNUM Россия готова к налаживанию взаимодействия с Азербайджаном в вопросе создания вакцин от COVID-19. Об этом 20 мая заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин в ходе встречи в Москве со своим азербайджанским коллегой Али Асадовым.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: как спуститься с плато — трансляция»

Как указал глава российского правительства, Россия и Азербайджан совместно борются с пандемией коронавируса и Москва в оперативном порядке передавала Баку специальные тест-системы, а также направляла в республику медицинских специалистов из РФ и поставила в мае текущего года первую партию вакцины «Спутник V».

«Мы также готовы налаживать вместе с вами производство российской вакцины», — сказал Мишустин.

Также он добавил, что Россия готова содействовать Азербайджану в налаживании производства такого препарата.

«Уверен, что это позволит организовать вакцинацию в сжатые сроки, вакцинацию населения и Азербайджана, и России», — отметил председатель правительства РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина заключила контракты на поставку 45−47 млн доз вакцины от COVID-19.