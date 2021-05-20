Стокгольм, 20 мая 2021, 15:30 — REGNUM Шведские политики в погоне за привлечением общественного внимания активно перешли в социальные сети. В лучшем случае это просто развлечение, в худшем — откровенные позор. Но, похоже, связи между лайками пользователями и голосами избирателей не существует. Об этом в своей авторской статье написал политический обозреватель телеканала SVT Матс Кнутсон.
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SVT: в Швеции соцсети используются для нападок на политических оппонентов
«Появление социальных сетей открыло новые возможности для политической коммуникации. Партии и политики больше не полагаются только на традиционные средства массовой информации для донесения своих посланий. Вместо этого они могут использовать свои собственные каналы для внесения предложений или объяснения своей позиции по спорным вопросам, — избегая неудобных вопросов, которые могли бы последовать после.
Когда, например, премьер-министр Стефан Лёвен объявляет, что Социал-демократы не намерены повторно вводить налог на собственность, он делает это через свою собственную страницу в Facebook. Таким образом, он избегает вопросов о внутренней демократии и политическом высшем руководстве — это решение будет принято партийным съездом только в конце этого года.
Но также часть и повседневной политики переместилась в социальные сети. Лидеры партий произносят все больше и больше онлайн-речей на своих форумах, и совсем недавно лидер Умеренных Ульф Кристерссон и лидер Христианских демократов Эбба Буш провели онлайн-встречу, на которой было обсуждено много вопросов…
Однако некоторые политики также используют свои аккаунты в соцсетях для нападок на политических оппонентов. Важная цель этого — повысить вовлеченность своих сторонников. Тон может быть резким, особенно в Твиттере. Один из самых отличившихся здесь — представитель Умеренных Ханиф Бали», — написал Кнутсон.
Сегодня социальные сети охватывают миллиарды активных пользователей по всему миру. А это значит, что они и содержащаяся в них персональная информация всё чаще становятся предметом интереса со стороны крупного бизнеса и спецслужб.
Крупнейшая в мире социальная сеть Facebook не раз признавалась в предоставлении доступа к данным пользователей сторонним компаниям. Вокруг «ВКонтакте» не первый месяц идут споры из-за передачи персональных материалов и переписки правоохранительным органам. Особую остроту проблеме предала волна уголовных дел, возбуждённых за «репост» чужого сообщения в соцсети или по поводу хранящихся в социальной сети в закрытом виде изображений.
Крупнейшая в мире социальная сеть Facebook не раз признавалась в предоставлении доступа к данным пользователей сторонним компаниям. Вокруг «ВКонтакте» не первый месяц идут споры из-за передачи персональных материалов и переписки правоохранительным органам. Особую остроту проблеме предала волна уголовных дел, возбуждённых за «репост» чужого сообщения в соцсети или по поводу хранящихся в социальной сети в закрытом виде изображений.