Стокгольм, , 15:30 — REGNUM Шведские политики в погоне за привлечением общественного внимания активно перешли в социальные сети. В лучшем случае это просто развлечение, в худшем — откровенные позор. Но, похоже, связи между лайками пользователями и голосами избирателей не существует. Об этом в своей авторской статье написал политический обозреватель телеканала SVT Матс Кнутсон.

«Появление социальных сетей открыло новые возможности для политической коммуникации. Партии и политики больше не полагаются только на традиционные средства массовой информации для донесения своих посланий. Вместо этого они могут использовать свои собственные каналы для внесения предложений или объяснения своей позиции по спорным вопросам, — избегая неудобных вопросов, которые могли бы последовать после.

Когда, например, премьер-министр Стефан Лёвен объявляет, что Социал-демократы не намерены повторно вводить налог на собственность, он делает это через свою собственную страницу в Facebook. Таким образом, он избегает вопросов о внутренней демократии и политическом высшем руководстве — это решение будет принято партийным съездом только в конце этого года.

Но также часть и повседневной политики переместилась в социальные сети. Лидеры партий произносят все больше и больше онлайн-речей на своих форумах, и совсем недавно лидер Умеренных Ульф Кристерссон и лидер Христианских демократов Эбба Буш провели онлайн-встречу, на которой было обсуждено много вопросов…

Однако некоторые политики также используют свои аккаунты в соцсетях для нападок на политических оппонентов. Важная цель этого — повысить вовлеченность своих сторонников. Тон может быть резким, особенно в Твиттере. Один из самых отличившихся здесь — представитель Умеренных Ханиф Бали», — написал Кнутсон.