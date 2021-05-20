Казань, , 16:17 — REGNUM В Татарии 36 532 девятиклассника будут сдавать в этом году основной государственный экзамен и 16 509 одиннадцатиклассников — единый госэкзамен, сообщает пресс-служба республиканского минобразования.

Среди абитуриентов в прошлой году наибольшей популярностью пользовались такие направления учебы, как «Информатика и вычислительная техника». Для поступления в вузы этот предмет сдавали 1538 человек, «Образование и педагогические науки» — 1480 человек, направление «Химические технологии» выбрали 1271 абитуриент, «Электро‑ и теплоэнергетику» — 1217 человек, «Машиностроение» — 890 человек, «Управление в технических системах» — 456 человек, «Клиническую медицину» — 442 человека, «Промышленную экологию и биотехнологии» — 376 человек, уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, для вузов в Татарии на 2022/2023 учебный год выделили 21 707 бюджетных мест. В результате открытого конкурса вузы республики получат на 367 мест больше, чем на 2021/2022 учебный год. Прирост произошел по программам магистратуры (+250), специалитета (+127), аспирантуры (+80), ординатуры (+64) и ассистентуры-стажировки (+6).

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