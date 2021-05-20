Душанбе, , 15:19 — REGNUM Гражданин Таджикистана, оказывающий финансовую помощь террористам, получил 15 лет тюрьмы, сообщили в пресс-центре генеральной прокуратуры республики.

Суд района Исмоили Сомони Душанбе признал Б. Исмоилова виновным в терроризме и организации преступного сообщества.

По версии следствия, подсудимый регистрировал страницы в социальных сетях, которые использовал для связи с членами террористических организаций.

Отмечается, что с 2015 по 2021 год, находясь на территории России, Исмоилов перевел террористам более 300 тыс. рублей. Он приговорен к 15 лет колонии строго режима.