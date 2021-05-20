Куала-Лумпур, , 15:19 — REGNUM Правительство Малайзии снова ввело 14-дневный карантин для граждан Индонезии, сообщает Antara.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: как спуститься с плато — трансляция»

После активной передачи коронавируса в Индонезии правительство Малайзии ввело обязательный 14-дневный карантин для прибывающих из Индонезии.

Ранее период карантина был сокращен до 7 дней.

В Малайзии отметили, что с 24 июля 2020 года в страну прибыли 206 894 человека. Все они были размещены в 72 отелях и 10 учебных заведениях по всей стране. В общей сложности 7521 человек находится на карантине, а 197 324 человека могут вернуться домой.