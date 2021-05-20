Стокгольм, , 15:28 — REGNUM В настоящее время некоторые регионы Швеции, в частности Стокгольм, Сконе и Вермланд, столкнулись с «хаосом», когда сотни тысяч граждан пытаются забронировать время для похода в пункты вакцинации. Однако вечером 19 мая координатор по вакцинам в Швеции Ричард Бергстрём в эфире телеканала SVT заверил, что поставки вакцины в Швецию стабильны и не могли быть причиной логистических проблем в регионах.

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«Приток [вакцин] выглядит крайне хорошо, начиная с июня, от Pfizer и Moderna мы будем получать по 500 000 доз в неделю, сейчас мы получаем чуть ниже этого показателя», — отметил Бергстрём.

В настоящее время Бергстрём не видит опасений, которые могут снизить уровень вакцинации в регионах.

«Pfizer и Moderna показали, что у них крайне стабильный темп. Такая проблема существовала бы, если бы произошла какая-то настоящая авария», — добавил Бергстрём.