Тольятти, Самарская область, , 15:24 — REGNUM Дилеры АвтоВАЗ в ближайшее время получат модели Lada, подключенные к телематической платформе Lada Connect. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Lada Connect позволяет дистанционно управлять системами машины с помощью телефона. Автомобили с новой опцией будут доступны для заказа в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, а также в Самарской области, Татарии и в Пермском крае. Стоит Lada Connect от 12 000 рублей.

Lada Connect позволяет водителю на расстоянии контролировать состояние машины и получать информацию о местонахождении транспортного средства в режиме real time.

В разработке оборудования АвтоВАЗу помогла компания «Лаборатория умного вождения».

Ранее АвтоВАЗ представил модель Lada Granta с новым 90-сильным восьмиклапанным силовым агрегатом. Мотор оснащён доработанной шатунно-поршневой группой, рестайлинговым коленвалом, газораспределительным механизмом и некоторыми другими изменениями.

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