Новосибирск, , 15:17 — REGNUM В Новосибирске организована доследственная проверка по сообщению о том, что мужчина плюнул в лицо 11-летнему мальчику и поставил его на колени. Об этом сообщает региональное управление СКР.

«В ходе мониторинга средств массовой информации выявлена информация о том, что в начале мая 2021на улице Андриена Лежена в городе Новосибирске мужчина плюнул в лицо 11-летнему мальчику, а также поставил ребенка на колени, заставив извиняться перед девочкой. Известно, что таким образом мужчина хотел наказать «обидчика» своей дочери. Однако, по предварительным данным, мальчик ее вовсе не обижал. Данный инцидент произошел на глазах других детей. Ребёнок не мог противиться взрослому человеку, поэтому выполнил все его требования», — уточнили в ведомстве.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение