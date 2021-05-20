Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, , 15:24 — REGNUM Правоохранители проверяют инцидент в Комсомольск-на-Амуре, там 18-летняя девушка прикурила сигарету от Вечного огня. Об этом сообщает 20 мая пресс-служба следственного управления СКР по Хабаровскому краю и Еврейской АО.

Ранее в социальных сетях появилась видеозапись, на которой девушка наклоняется к Вечному огню у памятника жителям города, погибшим в Великую Отечественную войну. В действиях девушки усматривают признаки вандализма (статья 214 УК РФ).

В группе Amur Mash в соцсети «ВКонтакте» уточняют, что девушка учится в местом колледже, она сама пришла в полицию для беседы. По её словам, «ситуацию разрулили». Чем обернётся такая «шалость» для девушки, пока неизвестно.

Читайте также: Путин: внимание к ветеранам не должно зависеть от даты