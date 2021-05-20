Стокгольм, , 15:27 — REGNUM Несколько шведских замков, принадлежащих Королевскому дому Швеции, снова откроются для посетителей в июне. Об этом говорится в сообщении Королевского дома, опубликованном на официальном сайте.

Стокгольмский Королевский дворец, официальная резиденция шведских монархов на набережной острова Стадхольмен в центре Стокгольма, откроется 1 июня и будет работать каждый день. Замки Грипсхольм, Тулльгарн, Стрёмсхольм, Русенрсберг, Дроттнингхольм и Кина откроются в конце июня.

Количество посетителей будет ограничено в соответствии с текущими рекомендациями Агентства общественного здравоохранения Швеции, а места, где существует риск скопления посетителей, будут закрыты.