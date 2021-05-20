Москва, , 15:16 — REGNUM Введение пошлины на ввоз электромобилей, скорее всего, своего рода защита интересов автомобилей с двигателем внутреннего сгорания (ДВС), заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «УНИВЕР Капитал» Сергей Дроздов.

«В ближайшее время крупнейшие мировые автопроизводители готовят вывод на рынок широкой линейки электромобилей. Вероятно, их цены будут более адекватно соответствовать их классу, чем это сейчас происходит с автомобилями Tesla.

При этом рост числа электромобилей сделает рентабельным развитие сетей зарядных станций для них, так что сложности с зарядкой и обслуживанием перестанут быть сдерживающим фактором при выборе между автомобилями с двигателем внутреннего сгорания и электромобилями.

В этих условиях сохранение беспошлинного ввоза могло бы создать для производителей электромобилей значительные конкурентные преимущества, ударив, в том числе и по продажам автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, собираемых в России.

Возможно, логика отмены льготы именно в защите интересов отечественных производителей и локализованных производств», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) не продлит льготы на ввоз электромобилей. Предполагает введение ставки пошлины в 15% для электромобилей с 2022 года.

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