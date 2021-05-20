Стокгольм, , 15:23 — REGNUM Несмотря на резкую критику, в Швеции сейчас наблюдается один из самых высоких уровней охвата вакцинацией от COVID-19 во всей Европе и даже выше, чем в соседних Дании и Норвегии, в то время как уровень смертности в стране относительно низок. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

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«Я думаю, это свидетельствует о том, что мы хорошо организовали этот процесс и что мы очень серьезно подготовились к вакцинации», — отметил в эфире SVT национальный координатор по вакцинам в Швеции Ричард Бергстрём.

Так, согласно данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, 40,4% населения Швеции в возрасте 18 лет и старше получили по крайней мере одну дозу вакцины.

Это выше, чем в большинстве других стран ЕС/ЕЭЗ (включая Норвегию и Исландию)

Нидерланды находятся на одном уровне со Швецией, но два островных государства, Исландия и Мальта, преодолели 50-процентную отмету. В странах 52,4% и 57,4% населения соответственно получили свою первую дозу вакцины.