Екатеринбург, , 15:15 — REGNUM В Свердловской области скончались от новой коронавирусной инфекции ещё 12 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперштабе региона.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: создаём «санитарный щит» — все новости»

18 мая 2021 года в области подтверждали 9 смертей от COVID-19, 19 мая — 11 летальных случаев.

В регионе скончались от инфекции уже 3302 человека. По всей России зафиксирован с начала пандемии COVID-19 уже 117 361 случай смерти среди заболевших.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено 88 215 случаев заражения коронавирусом.

Читайте ранее в этом сюжете: На Среднем Урале выявили ещё 108 носителей коронавируса