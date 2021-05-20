Омск, , 15:14 — REGNUM Депутаты Законодательного собрания Омской области поддержали законодательную инициативу регионального правительства о новом виде государственной награды. Об этом ИА REGNUM сообщили 20 мая в областном правительстве.

Жителям региона за активную помощь нуждающимся людям и организациям в период ликвидации последствий ЧС будут вручать медаль «За самоотверженность». Также омичи могут быть награждены этой медалью за участие в мероприятиях по санитарно-эпидемиологической безопасности.

Соответствующий законопроект 20 мая одобрен и принят омскими депутатами сразу в двух чтениях.

Добавим, новый знак отличия — десятая государственная награда в Омской области.

Как сообщал ИА REGNUM, в Брянске вручили государственные награды медработникам, внёсшим вклад в борьбу с коронавирусом.

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