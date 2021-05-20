Москва, , 15:14 — REGNUM Есть большие сомнения в том, что подневольный труд заключенных даст такую же производительность, как труд иностранных граждан, прибывших в Россию на заработки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 мая заявил социолог Борис Кагарлицкий. Так он прокомментировал инициативу ФСИН о том, что нехватку рабочей силы на крупных объектах РФ можно устранить за счёт осужденных, так как в РФ около 188 тыс. из них имеют право на принудительные работы.

«Вообще эксплуатация труда заключенных — это не специфика ГУЛАГа или России. Она имеет место во многих разных странах. И в принципе идея о том, чтобы осужденных вовлечь в какой-то производительный, общественно полезный труд и даже платить им за это какие-то деньги, сама по себе не плоха, — сказал Кагарлицкий. — Но зная, как у нас работают чиновники, я испытываю скептицизм. Что касается достойной оплаты труда, то я не исключаю, что будут выделены существенные деньги на достойную оплату труда тех, кто будет организовывать подневольный труд других людей — надсмотрщиков, координаторов и даже специализации по гуманизации системы. Наберут большое количество штатных гуманизаторов и выделят им рабочие места».

Что касается 188 тысяч заключенных, то, как пояснил Кагарлицкий, понятно, что этого количества, разумеется, не хватит для того, чтобы заместить труд мигрантов.

«Даже если эти 188 тысяч будут работать с безумной производительностью труда. Но с чего вы взяли, что подневольный труд даст высокую производительность труда? — сказал социолог. — Однако можно предположить, какие планы есть у наших властей. Не исключено, что они захотят нарастить количество заключенных до таких пропорций, которые соответствуют численности мигрантов. Тогда проблема будет более-менее решена. Это к вопросу о ГУЛАГе».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Константин Ордов заявил, что желание государства монетизировать функцию наказания и исправления создает противоречивые стимулы в законодательной и социальной сферах.

Читайте ранее в этом сюжете: ФСИН раскритиковали за идею о замене трудовых мигрантов заключенными