Лос-Анджелес, США, 20 мая 2021, 15:12 — REGNUM В Сети появился официальный синопсис фильма «Соник в кино 2». Об этом 20 мая сообщает «Мир Фантастики».
По сюжету картины, Доктор Эггман (Джим Керри) вернётся на Землю, чтобы найти могущественный магический изумруд. Помогать злому гению будет ехидна Наклз, а Сонику — лисёнок Тейлз.
Премьера сиквела «Соника в кино» ожидается 8 апреля 2022 года. Сейчас ведутся съёмки картины.
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