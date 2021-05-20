Москва, , 15:20 — REGNUM Встреча госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Рейкьявике состоялась всего через несколько дней после того, как Россия определила Соединенные Штаты Америки как «недружественное государство». Однако теперь обе стороны положительно отзываются о министерских контактах, состоявшихся 19 мая в северной стране. Об этом сообщила шведская новостная служба SVT Nyheter.

В Соединенных Штатах почти двухчасовая встреча госсекретаря США Энтони Блинкена и его российского коллеги Сергея Лаврова описывается как первый разговор в позитивном ключе.

«Это попытка ослабить напряженность между странами и подготовиться к возможному июньскому саммиту между Путиным и Байденом», — отметил корреспондент SVT в США Стефан Осберг.

Корреспондент SVT в России Берт Сундстрём впоследствии интерпретировал комментарии Лаврова о плодотворности встречи как знак готовности сотрудничать в определенных областях.

«Он (Лавров — прим. ИА REGNUM) говорит, что у них очень большие противоречия в определенных областях, но там, где есть возможность сотрудничать, им действительно стоит попробовать, потому что это хорошо как для обеих стран, так и для всего мира», — отметил Сундстрём.