Новосибирск, , 15:10 — REGNUM В Новосибирской области следователи возбудили уголовное дело по факту гибели трёх человек в результате пожара. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Напомним, ночью 19 мая в Новосибирске произошёл пожар в двухэтажном многоквартирном доме, в результате которого погибли мужчина и две женщины. Личности погибших устанавливаются. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнём.

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«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»), — уточнили в ведомстве. — В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначены судебно-медицинские экспертизы для установления точной причины смерти погибших».

Как сообщало ИА REGNUM, тела погибших в горящей квартире обнаружили пожарные. Медики констатировали смерть граждан.

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