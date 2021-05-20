Киев, , 15:10 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский обещает высказать откровенное мнение о президенте России Владимире Путине после завершения войны.

Об этом он заявил на пресс-конференции 20 мая, передает корреспондент ИА REGNUM.

Зеленский заявил, что прямо сейчас он «осторожно относится» к высказыванию характеристик президента Российской Федерации, поскольку не хочет увеличивать эскалацию своими словами.

«Для меня приоритет — закончить войну, а потом уже поговорим, что о ком я откровенно думаю… Вообще у меня времени нет думать о президенте Российской Федерации Владимире Путине. Я думаю только о встрече в том или ином формате, которая может приблизить нас к окончанию войны», — подчеркнул он.

ИА REGNUM напоминает, что в начале пресс-конференции Зеленский заявил, что офис президента Украины продолжает переговоры с Москвой о возможной встрече с Владимиром Путиным для урегулирования конфликта в Донбассе.