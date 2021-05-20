Ташкент, , 15:09 — REGNUM В вузах Узбекистана появится отдел управления по противодействию коррупции системы «комплаенс-контроль», сообщает 20 мая издание Norma. uz со ссылкой на соответствующее постановление министерства высшего и среднего специального образования.

Совместное постановление также подписано министерством занятости и трудовых отношений и министерством финансов. Отдел по борьбе с коррупцией появится вместо отдела мониторинга и внутреннего контроля.

Новый отдел будет представлен начальником отдела и главным специалистом. Отмечается, что должность начальника отдела не предусмотрена в вузах с числом студентом меньше 1,5 тыс.

Кроме того, вместо проректора по учебной и воспитательной работе появится проректор по учебной работе, а также проректор по вопросам молодежи и духовно-просветительской работе.