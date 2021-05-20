Стокгольм, , 15:18 — REGNUM В результате своего расследования журналисты шведского телеканала SVT Йохан Захриссон Винберг и Лотта Сима выяснили, что активы шведских государственных пенсионных фондов в значительной мере связаны с крупнейшими мировыми брендами, занятыми добычей полезных ископаемых. О связях пенсионных фондов Швеции с энергокомпаниями сообщила новостная служба SVT Nyheter.

«Мы нашли довольно много денег, которые были вложены в энергокомпании», — отметил Винберг, посетивший 20 мая студию SVT.

Таким образом, утверждают журналисты, каждый швед вносит примерно одну тонну выбросов углекислого газа в общие объемы выбросов через свои пенсионные накопления в различных фондах.

Как посчитали расследователи, всего государственные пенсионные фонды владеют активами в энергокомпаниях на 16 миллиардов крон (€1,6 млрд).