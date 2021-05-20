Йошкар-Ола, , 15:08 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 20 мая выявили 15 новых случаев заражения коронавирусом. В течение шести предыдущих дней сообщалось также о 15 новых положительных тестах на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 13 352 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Всего выздоровели с начала пандемии 12 915 жителей Марий Эл, за последние сутки выписаны 33 человека. 234 жителя республики скончались от последствий заражения коронавирусом. Накануне, как и за минувшие сутки, летальных случаев среди пациентов с коронавирусом не регистрировалось.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, в инфекционных стационарах республики лечение получают 123 человека с подтвержденным заражением коронавирусом. Всего на лечении находятся 289 человек, из них у 286 — пневмония, 15 человек подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких). В минздраве отметили, что за сутки были выписаны 18 пациентов, при этом госпитализированы 40 жителей Марий Эл.