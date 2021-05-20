Самара, , 15:12 — REGNUM Один человек скончался, ещё трое госпитализированы в результате отравления токсичным газом при очистке колодца в Самарской области. Об этом 20 мая сообщает пресс-служба следственного управления следственного комитета по региону.

Трагедия произошла днем 19 мая в поселке Черноречье Волжского района. Рабочие чистили колодец на улице Рабочей. В какой-то момент произошло выделение токсичного газа. Следователи предполагают, что выделился сероводород.

Отмечается, что один мужчина получил не совместимые с жизнью травмы, еще троих рабочих доставили в больницу с отравлениями разной степени тяжести.

По данному факту организована доследственная проверка. Следователям предстоит установить все обстоятельства произошедшего.

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