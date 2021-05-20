Киев, , 15:11 — REGNUM Украина заключила контракты на поставку 45−47 млн доз вакцины от COVID-19. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 20 мая во время пресс-конференции по случаю двухлетия пребывания на посту президента.

«У нас на сегодня контрактов где-то на 45−47 млн [доз] вакцин… что отвечает, в принципе, количеству населения, если не брать детей и т.п.», — сказал он.

Зеленский отметил, что Украина является аутсайдером по поставкам вакцин от COVID-19, поскольку не является членом Евросоюза или НАТО.

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Он также добавил, что специально вакцинировался индийским препаратом CoviShield, чтобы как-то противодействовать информационной войне против этой вакцины, которую ведут «внутренние террористы».

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