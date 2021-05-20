Ванкувер, Канада, , 15:07 — REGNUM Стратегическая игра Warhammer Age of Sigmar: Storm Ground получит полную поддержку кроссплея (возможности играть с представителями других игровых платформ). Об этом сообщил портал Gematsu.

Функция кроссплея позволит геймерам с PC, PS4, Xbox One и Nintendo Switch соревноваться друг с другом в многопользовательских матчах. В сюжетном режиме игры эта особенность работать не будет.

Релиз Warhammer Age of Sigmar: Storm Ground состоится уже 27 мая 2021 года. Предварительный заказ уже доступен.

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