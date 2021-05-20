Москва, , 15:06 — REGNUM Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев поддержал предложение главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александра Калашникова заменить в стране трудовых мигрантов заключенными.

«Если заключенным будет предложена работа, и они добровольно на нее согласятся, если она будет определенным образом оплачиваться, то почему нет», — цитирует Фадеева «Газета.ру».

Как сообщало ИА REGNUM, на координационном совете уполномоченных по правам человека в Красноярске 20 мая глава ФСИН Александр Калашников предложил нехватку рабочей силы на крупных объектах устранить за счёт осужденных, а не за счёт трудовых мигрантов. По его словам, ведомство готово предложить трудовые лагеря как альтернативу налаживанию потока трудовых мигрантов из таких стран, как Таджикистан и Узбекистан.