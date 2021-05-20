Пермь, , 15:06 — REGNUM В Пермском крае с 11 мая проверено 849 объектов образования. Недостатки выявлены в 123 школах. Об этом 20 мая на заседании правительства региона сообщила министр образования Раиса Кассина, передает корреспондент ИА REGNUM.

Основные замечания касаются отсутствия удостоверения охранника, должностной инструкции, порядка сдачи поста охраны, актуального списка учеников, а также нарушения пропускного режима и просроченных лицензий на частную охранную деятельность.

Оперативно провели и завершили уже проверки три муниципалитета — Соликамск, Кизел и Кишерть. «Есть территории, которые очень медленно включаются в работу, это, например, Добрянский район, Октябрьский район», — сказала глава минбра Прикамья.

Напомним, в Пермском крае после трагедии в казанской школе, где призошло вооружённое нападение, с 11 мая начались внеплановые тотальные проверки школ на предмет соблюдения требований безопасности. В регионе числится 2288 объектов образования.

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