Прага, , 15:08 — REGNUM До настоящего времени территория вокруг военных складов в деревне Врбетице на востоке Чехии после произошедших на их территории в 2014 году взрывов все ещё не разминирована. Об этом 20 мая сообщает чешское сетевое издание «Список».

По данным источника, правительство страны не стало финансировать работы по устранению последствий инцидента на частных земельных участках в районе данного населенного пункта.

При этом чешский кабинет министров намеревался направить 100 млн крон (около €4 млн) 500 владельцам земельных участков, которые все еще опасно использовать из-за угрозы детонации неразорвавшихся в 2014 году снарядов, и данные средства должны были быть перечислены Злинскому краю, где находится Врбетице.

В то же время этот вопрос был рассмотрен в августе 2020 года, и решение по нему не было принято. Также военнослужащие Чехии после прогремевших взрывов на военных складах собрали находившиеся на поверхности неразорвавшиеся боеприпасы и осколки снарядов, однако настоящие саперные работы так и не были проведены.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее чешский депутат Ян Грнчирж заявил, что в связи с ухудшением росийско-чешских отношений Праге грозят масштабные экономические потери.

Напомним, в апреле Чехия обвинила российскую сторону во взрывах на складе вооружения во Врбетице в 2014 году. Из страны были высланы 18 сотрудников российского посольства, в ответ Россия выслала 20 чешских дипломатов.