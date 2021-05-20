Кишинёв, , 15:13 — REGNUM Молдавия и Румыния 20 мая заключили соглашение о мерах регулирования строительства водопроводов между странами. Об этом сообщает пресс-служба румынского посольства в Кишинёве.

По данным пресс-службы, документ подписали румынский посол Даниел Ионицэ и государственный секретарь минсельхоза Молдавии Геннадий Юрко. Соглашение предусматривает строительство серии трубопроводов из Румынии через пограничную реку Прут для снабжения водой ряда населенных пунктов в приграничных районах Молдавии.

«Румыния показывает, в том числе посредством этого проекта, серьёзность и последовательность в поддержке всех граждан Республики Молдова», — говорится в сообщении румынского посольства.

Напомним, действующий президент Молдавии Майя Саду ранее заявила, что поддерживает идею объединения своей страны с Румынией.