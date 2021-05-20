Псков, , 15:41 — REGNUM Псковская область вошла в число 15 регионов России, где будет реализован пилотный проект социальной газификации. Об этом 20 мая сообщает издание «Ведомости» со ссылкой на источник в Минэнерго.

Бесплатное подведение газа до границы участка опробуют в Московской, Челябинской, Курганской и Тюменской областях, а также в Амурская, Архангельская, Иркутская, Мурманская и Псковская области, Забайкальский, Красноярский, Пермский и Приморский край, а также республики Бурятия и Дагестан.

Точных сроков начала эксперимента в министерстве не называют. Но первый этап программы газификации регионов рассчитан на 2021−2022 годах.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в апреле «Единая Россия» по итогам поездки врио замсекретаря генсовета партии Дмитрия Кобылкина в Тверскую область обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с инициативой о бесплатном подключении людей к газу. Глава государства поручил правительству обеспечить бесплатное подключение людей к газу независимо от площади дома до 2023 года.

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В России бесплатное подключение к газу в рамках догазификации распространяется на домовладения с уровнем потребления до семи кубических метров в час, сообщили в «Газпром межрегионгазе».

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