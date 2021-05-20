Москва, , 15:02 — REGNUM Организовать лагеря для осужденных на объектах, где не хватает рабочих — вполне здравое предложение, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «УНИВЕР Капитал» Сергей Дроздов.

«Практика использования заключенных на принудительных работах в мире широко распространена, да и в России имеет давние корни. Лозунги об исправлении трудом не были пустыми словами.

Зачастую именно отсутствие профессии и источников для стабильного заработка толкает людей на путь преступления, а попадание в места заключения завершает процесс социальной дезадаптации.

Предлагаемая же ФСИН схема позволит тем, кто осужден за нетяжкие преступления, сменить лагерный быт с его уголовными порядками и иерархией на более человеческое существование, что упростит в дальнейшем возвращение в общество.

Люди получат профессии или усовершенствуются в тех, которые у них есть, смогут компенсировать, хотя бы частично, ущерб государству и пострадавшим от их действий, да и системе исполнения наказаний их содержание обойдется дешевле.

Для российской экономики, испытывающей сложности с привлечением работников на ряд инфраструктурных проектов и дефицит специалистов ряда рабочих специальностей, это тоже может быть подспорьем.

Конечно, есть риски коррупционные, но и при нахождении заключенных в лагерях они также велики», — высказал свою точку зрения эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, директор ФСИН Александр Калашников считает, что нехватку рабочей силы на крупных объектах можно устранить за счёт осужденных, а не за счёт трудовых мигрантов.

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