Вашингтон, , 15:02 — REGNUM В Сети появился новый трейлер приключенческой игры Psychonauts 2. Его опубликовали на YouTube-канале издания Game Informer.

Ролик посвящён способности главного героя под названием Mental Connection («Связь разумов»). С её помощью главный герой может притягиваться к определённым мыслям, витающим в воздухе, или к небольшим противникам.

Напомним, что игры серии Psychonauts рассказывают о психонавтах — секретных агентах, обладающих экстрасенсорными способностями. Релиз второй части ожидается в 2021 году.

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