Кемерово, , 15:02 — REGNUM В Кемерове сегодня, 20 мая, состоялось открытие ледового дворца спорта «Кузбасс — крупнейшего спорткомплекса Сибири. Дворец возвели за рекордные 1 год и 8 месяцев. Об этом сообщает официальный телеграм-канал «Цивилев. Live».«Сегодня мы открываем новый спорткомплекс, которому нет аналогов в Сибири. Он станет площадкой подготовки кузбасских спортсменов, которые участвуют и побеждают в соревнованиях самого высокого уровня, — отметил во время торжественного открытия губернатор Сергей Цивилёв. — Ледовый дворец станет площадкой проведения основных мероприятий к 300-летию Кузбасса. Важно, что такие объекты меняют облик города в целом, вокруг них формируются новые общественные пространства и комфортная среда».

Отметим, что площадь спортивного комплекса составляет 65 000 кв. м.; в ЛДК может одновременно тренироваться 1000 спортсменов; он вмещает до 6000 зрителей. В центре дворца расположена арена, оснащённая системой искусственного ледообразования. В спорткомплексе находятся два бассейна, тренажерный зал и трибуны для зрителей.

Ледовая арена рассчитана на проведение соревнований по хоккею с мячом, конькобежному спорту, керлингу, фигурному катанию и шорт-треку.