Целинский район, Ростовская область, , 15:01 — REGNUM В Ростовской области полицейские накрыли подпольный цех по производству алкоголя, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МВД России 20 мая.

Производство поддельного алкоголя организовал 51-летний житель Целинского района. В своём гараже он установил специальное оборудование, с помощью которого изготавливал алкогольную продукцию кустарным способом. В ходе обысков была изъята аппаратура для розлива алкоголя, почти 500 литров спиртосодержащей жидкости, а также пустая тара.

Возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ». Злоумышленнику грозит до шести лет тюрьмы.