Обнинск, Калужская область, 20 мая, 2021, 16:47 — ИА Регнум. В Калужской области дан старт художественному конкурсу «Привет из Обнинска». Лучшие работы станут основой для серии открыток, посвященных 65-летию первого наукограда России — Обнинска. Об этом 20 мая сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Агентстве по развитию туризма Калужской области.

Фото Агентства по развитию туризма Калужской области Калужские почтовые открытки

Основная тема работ — «Обнинск — любить каждым атомом». На конкурс принимаются оригинальные работы в различных художественных техниках: рисунок, гравюра, граттаж, коллаж, компьютерная графика. Предусмотрено три номинации: «Первый научный» — с изображением любых объектов — музеев, памятников, городских локаций, интерьеров, характеризующих Обнинск как научный центр; «Бодрая жизнь» — с изображением мест, объектов, людей и их занятий, связанных с перспективным развитием Обнинска, а также аллегорические представления авторов о будущем города; «Старый город» — с изображением городских локаций, объектов, памятников, пейзажей и объектов обнинских усадеб. Художественный конкурс проводится в период с 20 мая по 25 июня 2021 года. Результаты конкурса будут оглашены 25 июня. Победители получат ценные призы, их работы войдут в основу лимитированной серии почтовых открыток с указанием авторства.

Организаторами конкурса выступили: Агентство по развитию туризма Калужской области и Управление федеральной почтовой связи Калужской области (региональное подразделение Почты России).