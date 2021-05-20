Киев, , 15:00 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский считает, что напряженность на восточных границах страны будет продолжаться как минимум до конца сентября.

Он этом он заявил на пресс-конференции 20 мая, передает корреспондент ИА REGNUM.

Зеленский сказал, что на Украине видят снижениечисла военных Российской Федерации возле границ, но оно «очень медленное».

«Серьезная ситуация… я думаю, что такая напряженность может оставаться до конца военных учений, то есть как минимум, до конца сентября», — добавил президент.

Напомним, что ранее главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявил, что Россия продолжает держать суммарно около 80 тысяч своих военныхвозле различных участков границы с Украиной, хотя и заявила об отводе войск.