Москва, , 14:59 — REGNUM Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин обсудил с коллегой из Белоруссии Анатолием Сиваком привлечение рабочей силы на строительные проекты на территории России. Об этом 20 мая сообщает сайт правительства РФ.

Хуснуллин рассказал, что в России «стоит проблема нехватки рабочей силы в сфере строительства и актуальным является вопрос привлечения рабочей силы на реализацию ключевых строительных проектов», говорится в сообщении.

Вице-премьер РФ уточнил, что речь идёт, к примеру, театрально-культурных центрах во Владивостоке и Калининграде, космодроме Восточный и других проектах.

В свою очередь, Сивак рассказал о заинтересованности белорусской стороны в сотрудничестве по данному вопросу, сторону договорились определить стоимость привлечения специалистов.

Как сообщало ИА REGNUM, нехватку рабочей силы на крупных объектах можно устранить за счёт осужденных, а не за счёт трудовых мигрантов. Об этом директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников.

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