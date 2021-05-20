Красноярск, , 14:58 — REGNUM Проезд в электротранспорте по «безналу» в Красноярске с 1 июня будет стоить 22 рубля вместо 20. Об этом ИА REGNUM сообщили 20 мая в мэрии города.

На сегодняшний день в красноярском электротранспорте предусмотрено три вида безналичной оплаты проезда: банковские карты, транспортные и социальные карты, мобильное приложение «Транспорт Красноярска».

Как пояснила замгендиректора муниципального предприятия «Городской транспорт» Мария Бочкарева, скидка на безналичный расчёт в трамваях и троллейбусах больше не будет предоставляться из-за значительного роста расходов в пандемию и общего снижения доходов.

«Однако мы не отказываемся от этой идеи и по окончанию финансового года снова вернёмся к этому вопросу», — подчеркнула Бочкарева.

Напомним, в Красноярске с 1 февраля 2020 года проезд в городских трамваях и троллейбусах стоит 22 рубля. Для тех, кто оплачивал проезд безналичным способом, была предусмотрена скидка в два рубля, теперь её убирают.

Как сообщало ИА REGNUM, на возмещение расходов на перевозку пассажиров в Москве планируют выделить дополнительные средства.

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