Санкт-Петербург, , 15:40 — REGNUM Гигантскую статую «Эрмитажного Будды» в Большом дворе Зимнего дворца с 26 мая сменит современного скульптура Ханса Оп де Бека «Всадник». Об этом 20 мая сообщили в пресс-службе государственного Эрмитажа.

Во дворе Эрмитажа статую Будды сменит всадник Ханса Оп де Бека Пресс-служба Эрмитажа

Скульптура из полиэстера, стали, полиамида, латуни бельгийского художника представляет собой образ кочевника, современного скитальца, стремящегося найти свое место во Вселенной. Как описывают в Эрмитаже, «вся жизнь одинокого путника собрана на спине его коня — случайные предметы быта и загадочные амулеты составляют его собственный мир медитативного уединения и меланхолии».

«Все работы Ханса Оп де Бека отличаются узнаваемой и оригинальной авторской манерой, — рассказали в музее. — Графитно-серые, словно покрытые равномерным слоем пепла, герои Ханса Оп де Бека пребывают вне времени и пространства. Выпав из мира снов, далекого прошлого или неясного будущего, его персонажи находятся в непрерывном и сосредоточенном размышлении, неподвижном созерцании чего-то важного, но недоступного нашему зрению».

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