Санкт-Петербург, 20 мая, 2021, 15:40 — ИА Регнум. Гигантскую статую «Эрмитажного Будды» в Большом дворе Зимнего дворца с 26 мая сменит современного скульптура Ханса Оп де Бека «Всадник». Об этом 20 мая сообщили в пресс-службе государственного Эрмитажа.

Пресс-служба Эрмитажа Во дворе Эрмитажа статую Будды сменит всадник Ханса Оп де Бека

Скульптура из полиэстера, стали, полиамида, латуни бельгийского художника представляет собой образ кочевника, современного скитальца, стремящегося найти свое место во Вселенной. Как описывают в Эрмитаже, «вся жизнь одинокого путника собрана на спине его коня — случайные предметы быта и загадочные амулеты составляют его собственный мир медитативного уединения и меланхолии».

«Все работы Ханса Оп де Бека отличаются узнаваемой и оригинальной авторской манерой, — рассказали в музее. — Графитно-серые, словно покрытые равномерным слоем пепла, герои Ханса Оп де Бека пребывают вне времени и пространства. Выпав из мира снов, далекого прошлого или неясного будущего, его персонажи находятся в непрерывном и сосредоточенном размышлении, неподвижном созерцании чего-то важного, но недоступного нашему зрению».