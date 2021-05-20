Самара, , 15:04 — REGNUM Град, ливни и шквалистое усиление ветра ожидается в течение двух часов в некоторых районах Самарской области. Об этом 20 мая сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Следите за развитием событий в трансляции: «Аномальная жара, природные пожары и паводки в России — все новости»

Сообщается, что по области объявлен оранжевый уровень погодной опасности. В ближайшее время в регионе ожидается гроза, ливни, град, а также шквалистое усиление ветра с порывами до 24 метров в секунду.

Отмечается, что неблагоприятные погодные явления могут сохраниться до ночи 21 мая.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что днем 21 мая в регионе температура воздуха может подняться до 28 °C, а 22 мая столбик термометра может достигнуть отметки 34 °C.