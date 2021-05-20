Токио, , 14:55 — REGNUM В Сети появился сюжетный трейлер игры Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin. Его опубликовали 20 мая на официальном YouTube-канале компании Capcom.

В Wings of Ruin геймеры будут управлять внуком знаменитого наездника на монстрах, которому предстоит стать сильнее и натренировать множество различных чудовищ. Сюжет игры будет завязан на только что вылупившимся из яйца Раталосе — по преданиям, именно он в будущем уничтожит мир.

Релиз Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin состоится 9 июля 2021 года на Nintendo Switch и PC. Предварительный заказ уже доступен.

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