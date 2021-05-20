Джакарта, , 14:53 — REGNUM Особый отряд по борьбе с терроризмом будет развернут в индонезийской провинции Западное Папуа, сообщает Sindonews.

Решение было принято после того, как вооруженную группу Движение за свободное Папуа объявили в Индонезии террористической организацией.

Особый отряд по борьбе с терроризмом был сформирован в 2003 году после теракта на острове Бали в 2002 году.

Федеральная полиция Австралии обучает военных Индонезии из специального отряда по борьбе с терроризмом. Австралия предлагает учебные программы и оказывает помощь в наращивании потенциала индонезийских военных.