Джакарта, 20 мая 2021, 14:53 — REGNUM Особый отряд по борьбе с терроризмом будет развернут в индонезийской провинции Западное Папуа, сообщает Sindonews.
Решение было принято после того, как вооруженную группу Движение за свободное Папуа объявили в Индонезии террористической организацией.
Особый отряд по борьбе с терроризмом был сформирован в 2003 году после теракта на острове Бали в 2002 году.
Федеральная полиция Австралии обучает военных Индонезии из специального отряда по борьбе с терроризмом. Австралия предлагает учебные программы и оказывает помощь в наращивании потенциала индонезийских военных.