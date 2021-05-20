Иваново, , 14:53 — REGNUM В Ивановской области в связи с ростом заболеваемости ковидом решено ужесточить контроль за соблюдением действующих мер безопасности. Указ о мероприятиях по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции на территории региона подписал губернатор Станислав Воскресенский, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 20 мая в пресс-службе правительства

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«В области будет усилен контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и регламентов в местах массового пребывания людей, а также в общественном транспорте, в том числе, в легковом такси, в учреждениях общественного питания и торговли», — прокомментировал на брифинге 20 мая решение директор департамента здравоохранения Ивановской области Артур Фокин.

На предприятиях проверят наличие необходимых объемов дезинфицирующих средств, средств защиты органов дыхания и рук — масок, перчаток, антисептиков, будет усилен контроль за соблюдением режима дезинфекции в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, в учреждениях общественного питания и торговли.

На 20 мая в Ивановской области подтверждено 35 625 случаев заражения коронавирусом, в том числе 60 новых случаев за сутки, выписаны 33 516 человек, скончались 1 187 пациентов с ковидом, в том числе трое за сутки.